Fútbol

🔴 Luis Díaz EN VIVO con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: Siga acá el partidazo por Bundesliga

El futbolista colombiano jugará su primer clásico en Alemania.

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich /Getty Images

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich /Getty Images / Daniel Kopatsch

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad