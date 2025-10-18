🔴 Luis Díaz EN VIVO con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: Siga acá el partidazo por Bundesliga

Este sábado se disputará el primer clásico del fútbol alemán en esta temporada. <b>Bayern Múnich y Borussia Dortmund se medirán en el estadio Allianz Arena,</b> por el compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Bundesliga. Tras la pausa por la fecha FIFA, regresan las emociones en las ligas europeas. Con ello, <b>Luis Díaz retomará con las acciones con la máquina bavára</b>, que lidera el campeonato, de manera demoledora. El equipo de Kompany suma 18 puntos de 18 posibles, ha anotado 25 goles y tan solo ha recibido 3 en contra. Además, ha ganado sus los dos partidos disputados en la Champions, otro en la primera ronda copera y el juego de la Superliga Alemana.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/13/el-bayern-munich-y-sus-hinchas-se-acuerdan-de-james-rodriguez/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/13/el-bayern-munich-y-sus-hinchas-se-acuerdan-de-james-rodriguez/"><b>El Bayern Múnich y sus hinchas se acuerdan de James Rodríguez</b></a><b>Lucho Díaz </b>se ha adaptado muy rápido al ataque del Bayern, <b>es el segundo goleador del equipo con 6 tantos y 4 asistencias</b>, solo superado por el delantero inglés Harry Kane, que ha marcado 11 tantos. En este clásico en Alemania, el guajiro espera seguir demostrando su capacidad en la ofensiva.Por parte de<b> Borussia Dortmund</b>, el último encuentro que jugó fue el 4 de octubre ante<b> RB Leipzig</b> en un emocionante encuentro que terminó empatado 1-1, con anotaciones de Yan Couto para los dirigidos por Niko Kovač y el descuento de los visitantes fue obra de Christoph Baumgartner.<b>Borussia está a solo cuatro puntos del líde</b>r, se ubican en la cuarta posición con 14 puntos, por lo que será un duelo muy emocionante con dos gigantes del campeonato alemán. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/04/luis-diaz-presiona-a-kane-asi-quedo-tabla-de-goleadores-de-bundesliga-tras-doblete-del-colombiano/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/04/luis-diaz-presiona-a-kane-asi-quedo-tabla-de-goleadores-de-bundesliga-tras-doblete-del-colombiano/"><b>Luis Díaz presiona a Kane: Así quedó tabla de goleadores de Bundesliga, tras doblete del colombiano</b></a>