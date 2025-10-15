Posición de Selección Colombia en Ranking FIFA tras goleada sobre México y empate con Canadá
Las posibilidades del equipo del DT Néstor Lorenzo para ser cabeza de grupo en Mundial 2026
El objetivo: ser cabeza de serie en fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Colombia terminó los partidos amistosos de octubre con un empate y una victoria, y un saldo a favor de 4 goles a favor y ninguno en contra, y ya piensa en los compromisos programados en noviembre, uno, ante Nueva Zelanda.
El otro, inicialmente, era Nigeria, pero tendría que ser reemplazado debido al repechaje que disputará el repechaje durante el penúltimo mes del año.
¿Qué equipos son cabeza de serie en la Copa del Mundo 2026?
Doce grupos coforman el primer Mundial en la historia del fútbol con 48 selecciones, y solo hay tres cabezas de serie confirmadas, que son las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos).
Las otras 9 cabezas de serie serán definidas a través del orden en el Ranking FIFA determinado hasta diciembre, ya que el sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol más relevante del mundo está programado para el viernes 5 de diciembre a partir de las 11:00 am (hora Colombia).
Posiciones de Ranking FIFA
Las selecciones que están por delante de Colombia en la clasificación (Alemania, Marruecos, Italia y Croacia), ganaron durante la doble jornada FIFA, y frente al empate y una victoria colombiana, ‘La Tricolor’ no modificará su posición en el Ranking.
Tampoco fue superada por sus perseguidores más cercanos (México, Uruguay y Estados Unidos), ya que ninguno consiguió dos victorias en octubre.
|Pos
|Selección
|Puntos
|1
|España
|1875,37
|2
|Francia
|1870,92
|3
|Argentina
|1870,32
|4
|Inglaterra
|1820,44
|5
|Portugal
|1779,55
|6
|Brasil
|1761,6
|7
|Países Bajos
|1754,17
|8
|Bélgica
|1739,54
|9
|Croacia
|1714,2
|10
|Italia
|1710,06
|11
|Marruecos
|1706,27
|12
|Alemania
|1704,27
|13
|Colombia
|1692,1
|14
|México
|1688,38
|15
|Uruguay
|1673,65
|16
|Estados Unidos
|1670,04
¿Qué resultados en noviembre le convienen a la Selección Colombia?
Partidos a seguir en noviembre
Noviembre 13 de 2025:
- Moldavia vs. Italia
Noviembre 14 de 2025
- Luxemburgo vs. Alemania
- Croacia vs. Islas Feroe
Noviembre 15 de 2025
- Colombia vs. Nueva Zelanda
- México vs. Uruguay
Noviembre 16 de 2025
- Italia vs. Noruega
Noviembre 17 de 2025
- Montenegro vs. Gracia
- Alemania vs. Eslovaquia
Noviembre 18 de 2025
- Estados Unidos vs. Uruguay
El escenario ideal para la Selección Colombia será que Alemania, Uruguay, Italia y Croacia pierdan ambos encuentros del parón FIFA en noviembre y que ‘La Tricolor’ los gane, para alcanzar la novena casilla en el ranking.
Cabe mencionar que Marruecos no jugará eliminatorias ni partidos amistosos antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial.