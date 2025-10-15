Posición de Selección Colombia en Ranking FIFA tras goleada sobre México y empate con Canadá

El objetivo: ser cabeza de serie en fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Colombia terminó los partidos amistosos de octubre con un empate y una victoria, y un saldo a favor de 4 goles a favor y ninguno en contra, y ya piensa en los compromisos programados en noviembre, uno, ante Nueva Zelanda.

El otro, inicialmente, era Nigeria, pero tendría que ser reemplazado debido al repechaje que disputará el repechaje durante el penúltimo mes del año.

¿Qué equipos son cabeza de serie en la Copa del Mundo 2026?

Doce grupos coforman el primer Mundial en la historia del fútbol con 48 selecciones, y solo hay tres cabezas de serie confirmadas, que son las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos).

Las otras 9 cabezas de serie serán definidas a través del orden en el Ranking FIFA determinado hasta diciembre, ya que el sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol más relevante del mundo está programado para el viernes 5 de diciembre a partir de las 11:00 am (hora Colombia).

Posiciones de Ranking FIFA

Las selecciones que están por delante de Colombia en la clasificación (Alemania, Marruecos, Italia y Croacia), ganaron durante la doble jornada FIFA, y frente al empate y una victoria colombiana, ‘La Tricolor’ no modificará su posición en el Ranking.

Tampoco fue superada por sus perseguidores más cercanos (México, Uruguay y Estados Unidos), ya que ninguno consiguió dos victorias en octubre.

Pos Selección Puntos 1 España 1875,37 2 Francia 1870,92 3 Argentina 1870,32 4 Inglaterra 1820,44 5 Portugal 1779,55 6 Brasil 1761,6 7 Países Bajos 1754,17 8 Bélgica 1739,54 9 Croacia 1714,2 10 Italia 1710,06 11 Marruecos 1706,27 12 Alemania 1704,27 13 Colombia 1692,1 14 México 1688,38 15 Uruguay 1673,65 16 Estados Unidos 1670,04

¿Qué resultados en noviembre le convienen a la Selección Colombia?

Partidos a seguir en noviembre

Noviembre 13 de 2025:

Moldavia vs. Italia

Noviembre 14 de 2025

Luxemburgo vs. Alemania

Croacia vs. Islas Feroe

Noviembre 15 de 2025

Colombia vs. Nueva Zelanda

vs. Nueva Zelanda México vs. Uruguay

Noviembre 16 de 2025

Italia vs. Noruega

Noviembre 17 de 2025

Montenegro vs. Gracia

Alemania vs. Eslovaquia

Noviembre 18 de 2025

Estados Unidos vs. Uruguay

El escenario ideal para la Selección Colombia será que Alemania, Uruguay, Italia y Croacia pierdan ambos encuentros del parón FIFA en noviembre y que ‘La Tricolor’ los gane, para alcanzar la novena casilla en el ranking.

Cabe mencionar que Marruecos no jugará eliminatorias ni partidos amistosos antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial.