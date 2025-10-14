🔴 EN VIVO | COLOMBIA vs. CANADÁ amistoso internacional MUNDIAL 2026: Siga el partido en DIRECTO

<b>Colombia se juega ante Canadá</b> el segundo partido de preparación rumbo al <b>Mundial 2026.</b> La Tricolor tuvo varios cambios en la alineación titular respecto al once usado contra México en Arlington, Texas. Los únicos dos jugadores que repiten titularidad son<b> Luis Díaz y Jhon Lucumí.</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/14/sorpresiva-alineacion-titular-de-colombia-para-partido-amistoso-ante-canada-rumbo-al-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/14/sorpresiva-alineacion-titular-de-colombia-para-partido-amistoso-ante-canada-rumbo-al-mundial-2026/"><b>Vea acá el XI titular de Colombia para el partido ante Canadá</b></a>El juego, pactado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, será el cuarto entre ambos países.<b> </b>Solo en una oportunidad se midieron en un juego oficial, que fue en la<b>final de la Copa Oro 2000 y el triunfo se lo llevó el conjunto norteamericano por 2-0.</b>Los otros dos enfrentamientos fueron victorias para el combinado nacional. El primero en 1988,<b>con resultado de 3-0 </b>y el segundo en 2014, como preparación para el Mundial de Brasil, <b>con triunfo por la mínima diferencia con anotación de James Rodríguez.</b>