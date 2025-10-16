Unidad de Búsqueda inicia jornada en Floridablanca para localizar a 200 desaparecidos del conflicto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Con el fin de fortalecer las acciones humanitarias en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), en articulación con la Unidad para las Víctimas, realiza este jueves 16 de octubre una jornada especial de atención en Floridablanca.

La actividad se desarrolla desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en el punto de atención a víctimas ubicado en la carrera 12 número 12-28 del barrio Villabel.

Se espera la asistencia de familiares, buscadores y ciudadanos que deseen aportar información sobre casos de desaparición.

Puede leer: Incautan celulares al hermano de alias ‘Pipe Tuluá’ durante operativo en cárcel de Girón

De acuerdo con Manuel Críales, coordinador regional de la Unidad de Búsqueda en Santander, esta jornada tiene como fin acercar los servicios institucionales a las familias que aún buscan a sus seres queridos.

Play/Pause Manuel Críales, coordinador regional de la Unidad de Búsqueda en Santander 00:44 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estamos realizando estas jornadas en articulación con la Unidad para las Víctimas con el objetivo de recolectar solicitudes de búsqueda, tomar muestras biológicas y recibir aportes de información sobre posibles casos de desaparición. Queremos llegar a las personas que todavía no se han acercado a la entidad”, explicó Críales.

Más noticias: Visita del ICBF el 20 de octubre determinaría la apertura de Casa Búho en Bucaramanga

Esta es la primera jornada conjunta entre ambas instituciones en el área metropolitana de Bucaramanga, una estrategia que según Críales busca ofrecer una atención integral a las víctimas del conflicto; permitiendo que en un mismo espacio puedan avanzar tanto en los procesos de búsqueda como en los trámites de reparación administrativa.

Le sugerimos: Alerta por presencia de hombres del ELN en municipio de Santander

En el área metropolitana de Bucaramanga la Ubpd tiene registrados más de 1.200 casos de personas desaparecidas, mientras que en el municipio de Floridablanca el número asciende a 203 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares.

“Para nosotros es muy importante avanzar en este tipo de acciones. El próximo 27 de octubre estaremos también en el punto de atención a víctimas de Piedecuesta y en Málaga para continuar fortaleciendo la búsqueda en el departamento”, agregó el funcionario.

Otras noticias: Registraduría fijó el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga

La Unidad recomienda a quienes asistan llevar el documento de identidad del familiar desaparecido y de la persona buscadora, además de información sobre la última vez y el lugar donde fue vista la persona; y si es posible una fotografía reciente.

Con estas jornadas la Unidad de Búsqueda reafirma su compromiso con la verdad y la reparación, brindando espacios humanitarios para que las familias puedan mantener viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos.