Tres fallecidos y nueve heridos dejó accidente de tránsito en importante vía nacional de Santander

Bucaramanga

En las últimas horas se registró en la vía que comunica La Lizama con San Alberto, en el sector 20 de Julio, grave accidente de tránsito que dejó 3 personas fallecidas y nueve personas heridas. El accidente se originó tras el choque de dos vehículos, un automóvil y un microbus de servicio público.

Víctimas fatales del accidente:

Una de las víctimas fatales es el conductor del automóvil, José Darisnel Hernández, quien falleció en el lugar. También su hijo de 11 años y la otra ocupante reconocida como Saida Milena Castillo, fallece en un centro médico.

Nueve heridos bajo observación médica:

Los heridos de gravedad, cinco hombres y cuatro mujeres, se encuentran en el centro asistencial de San Alberto, donde reciben atención médica y su pronóstico es reservado en algunos casos. El conductor del autobus salió ileso, el cual es oriundo de Bucaramanga.

De acuerdo a las autoridades de tránsito el siniestro se produjo al parecer por la invasión de carril del vehículo pequeño.