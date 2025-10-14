¡Agéndese! Habrá suspensión del servicio de agua del 16 al 18 de octubre en Bucaramanga

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por labores de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia–Morrorico, se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en los sectores centro, occidente y norte de la ciudad.

Horario del corte de agua este 16, 17 y 18 de octubre:

La medida regirá desde las 9:00 de la noche del jueves 16 de octubre hasta las 8:00 de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

🚧#DeServicio | Por labores de mantenimiento en el sistema de bombeo Bosconia–Morrorico, habrá suspensión del servicio de agua en el Centro, Occidente y Norte de Bucaramanga, del 16 de octubre (9:00 p.m.) al 18 de octubre (8:00 p.m.)



Detalles: https://t.co/ueNOK1daGy pic.twitter.com/rm3hn4fX56 — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) October 14, 2025

¿Qué trabajos se realizarán?

De acuerdo con la entidad, los trabajos contemplan la instalación de nuevas válvulas en la línea de impulsión Bosconia–Estadio–Morrorico, con el fin de fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio.

Sectores afectados por la suspensión del servicio:

La suspensión afectará a cerca de 58 mil usuarios, lo que equivale al 16% del total en Bucaramanga. Entre los sectores impactados se encuentran barrios como Campo Hermoso, La Joya, San Rafael, Gaitán, Granada, Miramar, Kennedy, Bavaria II, El Rosal, Bosconia y Ciudadela Café Madrid, entre otros.

Puntos disponibles de abastecimiento de agua en Bucaramanga:

Durante el tiempo de suspensión, el Acueducto activará un plan de contingencia con el suministro de agua a través de carrotanques y puntos de abastecimiento en los siguientes lugares:

Calle 9 con carrera 5, frente al Colegio Santander.

Carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas – Parque de los Niños.

El AMB invitó a los usuarios de los sectores mencionados a aprovisionarse con anticipación y hacer un uso racional del agua, mientras avanzan las labores técnicas que buscan mantener la calidad y continuidad del servicio.