Fue capturado alias “Kike”, uno de los más buscados por la policía en Chocó

Capturan a alias Kike y Cucho Alirio, de los más buscados por la policía en Chocó. Foto: Policía Chocó.

Chocó

En un importante golpe contra el crimen organizado en el departamento del Chocó, las autoridades capturaron a alias “Kike” y a “Cucho Alirio”, presuntos cabecillas del Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Palmeños o Z, señalados de liderar actividades de extorsión y actos terroristas en varios municipios del departamento.

El operativo fue adelantado por el GAULA de la Policía Nacional en coordinación con el GAULA Militar, en el municipio de Unión Panamericana (Chocó), en el marco del plan de ofensiva nacional contra el crimen organizado.

Detalles e investigaciones

Alias “Kike”, identificado como segundo cabecilla de la estructura, y “Cucho Alirio”, presunto coordinador de zona, eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, y extorsión agravada.

Según las investigaciones, los capturados habrían liderado actividades criminales como extorsiones, hurtos y tráfico de estupefacientes, además de amenazar a sus víctimas mediante artefactos explosivos contra hoteles, establecimientos comerciales y puntos de giros, con el fin de exigir dinero.

Alias “Kike” figuraba en el volante de los más buscados del Chocó por homicidio y delitos como extorsión, instrumentalización de menores, secuestro y extorsión agravada. Por su parte, “Cucho Alirio” tiene cuatro antecedentes judiciales por hechos similares.

Las autoridades revelaron que el pasado 2 de octubre, ambos se habían presentado voluntariamente ante el Batallón de Operaciones Terrestres N.°26 en el municipio de Ánimas, manifestando su intención de someterse como integrantes del ELN, pero fueron rechazados tras no superar los filtros de pertenencia del Grupo de Atención al Desmovilizado.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho de extorsión o amenaza a través de la línea 165 del GAULA, reiterando que la colaboración ciudadana es fundamental para continuar debilitando a las organizaciones delincuenciales que operan en la región.