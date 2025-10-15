Capturada mujer que le recolectaba la plata del microtráfico a un grupo ilegal de Itagüí

Itagüí- Antioquia

La Policía Metropolitana capturó a una mujer identificada como Yénifer Martínez, porque tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta persona también está sindicada de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de microtráfico, homicidio y desaparición forzada, incluyendo la desaparición y posterior asesinato de un hombre conocido en el bajo mundo como alias “El Pri”, quien fue encontrado enterrado en Medellín.

“Esta mujer sería la encargada de recolectar los dineros generados por el tráfico, los cuales deberían ser entregados a siete coordinadores de esta organización. Alias Jenny fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y luego, de las audiencias preliminares, fue impuesta la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario”, manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Alias Yeni, de 22 años, que recaudaba hasta ocho millones de pesos diarios, fue capturada en la vereda El Pedregal de Itagüí luego de que las autoridades fueran advertidas de la presencia de la mujer. Los uniformados iniciaron un plan de búsqueda que permitió su ubicación y posterior captura.

La policía reporta la captura de 455 capturados en Itagüí durante el 2025, de los cuales 46 han sido por orden judicial.