Capturan en Chocó a alias “El Flaco”, cabecilla del ELN

Chocó

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la captura en Quibdó, Chocó, de alias ‘El Flaco’, señalado como cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del ELN y requerido por el delito de rebelión agravada.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este hombre llevaba más de seis años al servicio de la estructura criminal, en la que cumplía funciones de reclutamiento de jóvenes, extorsión a mineros y comerciantes, coordinación para la adquisición de material bélico y labores de “inteligencia criminal” para confrontar al Clan del Golfo en la región.

Alias ‘El Flaco’ contaba con siete anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, hurto y porte ilegal de armas.

Un golpe directo a la estructura criminal que pretendía intimidar a los chocoanos. Su captura envía un mensaje: ningún criminal está por encima de la ley, la justicia siempre los alcanza.

El ministro de Defensa destacó que en lo corrido de 2025 la Policía Nacional ha logrado la captura de 30 integrantes del ELN, como parte de los operativos de la fuerza pública para garantizar la seguridad en la región.