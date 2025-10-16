Tres hombres le propinaron una golpiza a un operario de una empresa de aseo en Rionegro

Rionegro- Antioquia

Un operario de la empresa de aseo del municipio de Rionegro fue brutalmente golpeado por tres hombres a los que el agredido les llamó la atención por la mala disposición de la basura. La situación se reportó cerca de la zona céntrica de esa localidad del Oriente de Antioquia.

El operario de la empresa Verde Limpio Colombia S.A. estaba realizando su labor cuando fue agredido por los tres hombres que, luego de que se activara un plan para su ubicación, fueron ubicados mediante las cámaras de seguridad y capturados.

“El cual, al requerir a tres ciudadanos por la disposición inadecuada de residuos, es atacado brutalmente, generándole fracturas y pérdida de piezas dentales”, dijo Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro.

La administración municipal rechazó este acto violento contra una persona que realiza una actividad muy importante como la de mantener limpias las calles de la población y al mismo tiempo pidió justicia para el agredido, mientras que continúan acompañándolo en la recuperación.