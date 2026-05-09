Alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia reaccionaron al fallecimiento de Vargas Lleras

Antioquia

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón reaccionaron en sus cuentas de X al fallecimiento del político y exvicepresidente Germán Vargas Lleras .

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El alcalde Fico resaltó el trabajo político y dirigencial y agregó: “Siempre pensó en Colombia. Dedicó gran parte de su vida al servicio público. Conocedor como pocos de asuntos de Estado. Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su preocupación por el presente y futuro de Colombia”.

Aprovechó para enviarle un abrazo de solidaridad a su familia y amigos.

Mientras que el gobernador Rendón destacó el carácter y la franqueza de Vargas Lleras: “Se va una voz firme de la política, un hombre franco y de carácter, que siempre quiso construir país y trabajó intensamente para lograrlo; conocedor, como pocos, del Estado colombiano”.

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También envió un mensaje de condolencias a la familia de Germán Vargas Lleras.

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