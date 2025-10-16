Barranquilla será la ciudad piloto del programa ‘Colombia Solar’: ¿De qué se trata?

El Gobierno Nacional escogió a Barranquilla como la ciudad pionera del nuevo programa ‘Colombia Solar’, una apuesta por la transformación energética enfocada en hogares de bajos ingresos. Así lo anunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante un encuentro con representantes de la empresa Gecelca.

El programa busca reemplazar progresivamente los subsidios eléctricos actuales por energía solar instalada directamente en los hogares de los estratos 1 y 2, comenzando por la capital del Atlántico. La estrategia se implementará a través de una alianza entre Gecelca y el operador de red Air-e, con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía.

“Queremos que Barranquilla sea la vitrina de una nueva manera de entender la energía: limpia, accesible y al servicio de las familias más necesitadas”, aseguró el ministro Palma.

¿Cuántos usuarios se beneficiarían?

Según el Gobierno, más de 1.3 millones de usuarios podrían beneficiarse de esta iniciativa que, además de reducir costos en las facturas eléctricas, promete generar empleo local, fortalecer la independencia energética y dinamizar la economía regional.

El programa contempla una inversión estimada de cerca de 8 billones de pesos, que serían gestionados por Gecelca mediante vigencias futuras, para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo.

Las primeras instalaciones de paneles solares en viviendas podrían comenzar en los próximos meses, en lo que se considera un paso clave hacia una transición energética con justicia social, como la define el Ejecutivo.