Atlántico es destacado por la FAO por el ‘Plan + Pescao’: aquí los detalles

El departamento del Atlántico fue destacado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reconoció al ‘Plan + Pescao’ como una de las experiencias más sobresalientes en “Sistemas alimentarios acuáticos sostenibles”, exaltando el trabajo liderado por la Gobernación del Atlántico, la CRA y la AUNAP.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Con este reconocimiento, el Atlántico se consolida como referente mundial en sostenibilidad.

Recordemos que el ‘Plan + Pescao’ ha liberado más de 38 millones de alevinos en cuerpos de agua claves, fortaleciendo la recuperación ambiental y la economía pesquera.

“Se están haciendo las cosas bien”

El gobernador Eduardo Verano destacó la relevancia del reconocimiento, señalando que “estar en ese escenario a nivel mundial, con este reconocimiento, indica que se está haciendo las cosas bien”.

Por su parte, el director de la CRA, Jesús León Insignares, resaltó el trabajo articulado entre las instituciones y las comunidades.

“Nos sentimos orgullosos y este reconocimiento que, no solamente es un galardón, sino también un testimonio vivo que se articula en este caso a través de la Gobernación, con nuestras comunidades, se dan resultados como estos”, sostuvo.

El ‘Plan + Pescao’ continúa su expansión y, antes de finalizar el año, entregará embarcaciones y kits de pesca sostenibles, además de sembrar 1,5 millones de nuevos alevinos en 2025.