Procuraduría contra congresista Aguilera: “el testimonio de la víctima de abuso es fiable”

Durante su intervención en la diligencia que se cumplió este 14 de octubre ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Henry Francisco Bustos, defendió la fiabilidad del testimonio de Guisella Mejía Viana, quien denunció al representante Modesto Aguilera, por presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Barranquilla entre octubre y noviembre de 2020.

El procurador delegado explicó que el análisis del Ministerio Público estuvo orientado a verificar los elementos probatorios que sustentan la acusación y enfatizó que el caso plantea uno de los dilemas más persistentes de la justicia: la valoración del testimonio, especialmente cuando se trata de un testigo único.

El delegado del Ministerio Público sostuvo que el relato de la víctima ha sido coherente, lógico y persistente desde el inicio del proceso, y que existen pruebas complementarias, como declaraciones de familiares y allegados, que corroboran su versión.

Según la versión de la víctima, para el momento del hecho la madre de la joven trabajaba para Aguilera y con la supuesta complicidad de un familiar, “citaron a la víctima hasta un hotel en el norte de Barranquilla en donde habría ocurrido el delito”.

“El hecho de que Guisella se haya demorado en denunciar no le resta credibilidad. Cada persona enfrenta el trauma de forma distinta”, indicó el delegado de la Procuraduría.

Bustos descartó que existan pruebas que respalden una supuesta conspiración política contra Aguilera y sostuvo que no hay indicios del móvil o interés de la víctima o sus familiares para fabricar una acusación falsa.

Concluyó que el testimonio de la joven es fiable y puede servir de fundamento para determinar la responsabilidad penal del congresista.

Aguilera denuncia falta de diligencia en la investigación

El representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera, rechazó la posición del ministerio público y solicitó a la magistrada que valore el conjunto del acervo probatorio “con la sana crítica”. El congresista advirtió que la Sala de Instrucción no fue diligente al investigar “tanto lo favorable como lo desfavorable” para la defensa.

Aguilera cuestionó, en particular, la falta de compulsas para investigar a la pareja, identificada en el proceso como quienes llevaron a la presunta víctima al hotel, y señaló que la investigación habría privilegiado versiones que benefician a la acusación.

“Si ustedes valoran las pruebas de manera individual y no en conjunto… podrán encontrar elementos que, aislados, podrían llevar a una condena”, dijo el procesado.

En las próximas semanas se conocería la sentencia por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.