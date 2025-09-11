Ministro Palma exige que dueños de Air-e rindan cuentas ante el Congreso por crisis energética

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, en Londres, el 24 de abril de 2025. (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

Durante la instalación de la comisión accidental del Senado que hace seguimiento a la intervención de la empresa Air-e, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, pidió que los dueños de la compañía sean citados por el Congreso para responder por la crisis energética que afecta a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Palma fue enfático al señalar que los propietarios no pueden mantenerse al margen de la situación, pues son responsables de los incumplimientos financieros y operativos que llevaron a la intervención.

El ministro, quien fungió como agente interventor de Air-e antes de asumir su cargo actual, presentó ante la comisión un informe de 704 páginas entregado en noviembre de 2024.

En el documento, se detallan diversas presuntas irregularidades, como el maltrato a los usuarios, incumplimientos en las inversiones comprometidas, y un supuesto acoso judicial contra el Gobierno nacional, a través de múltiples derechos de petición enviados por los representantes de la empresa.

“Debió haberse invitado a la sesión a los dueños de la empresa, quienes son activos a través de poderosos abogados, pero en septiembre y agosto del año pasado miraban al Gobierno pidiendo ayuda, intervengan a la empresa”, dijo Palma.

El ministro Palma también señaló que la empresa debe enfocarse en el bienestar de los ciudadanos y no en defender intereses particulares, recordando que el servicio público debe responder a un pacto social basado en el respeto y la atención adecuada al usuario.

“Parece una conducta de los dueños, porque también ellos son dueños de la empresa de energía de Pereira y ayer precisamente el Ministerio del Trabajo verificó que tienen un montón de trabajadores en misión, ojalá el Ministerio inicie las investigaciones y promueva acuerdos de formalización”, finalizó.