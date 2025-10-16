Con ‘Barracudas al Vuelo’ de Obregón rinden homenaje a la Fundación Gases del Caribe en sus 20 años

En el marco de la agenda cultural de Ixelmoda y BAQ es Moda 2025, el icónico callejón de Gases del Caribe se transforma en una galería artística a cielo abierto con la instalación “Barracudas al Vuelo”, un homenaje tejido a mano para celebrar los 20 años de la Fundación Gases del Caribe.

La obra fue elaborada en crochet por el Club de Tejedoras y las artesanas de Arte y Tejido de Chorrera, quienes reinterpretaron la fuerza simbólica de las barracudas del maestro Alejandro Obregón y los pisos de Pompeya de las casonas del barrio El Prado, a través de técnicas artesanales que exaltan la identidad cultural del Caribe colombiano.

“Este proyecto refleja el poder de lo colectivo. Durante 20 años hemos tejido oportunidades en nuestras comunidades, y hoy ellas nos devuelven este homenaje cargado de talento, creatividad y sentido de pertenencia”, afirmó Diana Santiago, directora de la Fundación Gases del Caribe.

Detalles de la galería artística

La instalación está compuesta por 69 piezas tejidas que incluyen barracudas macro, emergentes, colgantes y piezas personales, que evocan el movimiento, el vuelo y la energía creativa del territorio.

Participaron mujeres tejedoras de barrios de Barranquilla y Puerto Colombia articuladas al Club, bajo la coordinación de la artesana de Chorrera Yamelis Molina, que, junto a Marta Pérez, Mery Pérez y María Mercedes Botero como directoras del proyecto, y a los artistas invitados: Alex de la Torre, Karina Berdugo, Andrés Ribón, Marta Pérez, Angie Mansur y Claudia Buitrago, materializaron la obra colectiva.

El espacio estará disponible durante todo el mes de octubre, en el marco de la celebración oficial de los 20 años de la Fundación Gases del Caribe y de BAQ es Moda.