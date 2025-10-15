Ruta N gestionó 100 mil millones de pesos para impulsar innovación en Medellín

Medellín

Ruta N, corporación del distrito de Medellín que trabaja para el desarrollo del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, destacó los recursos que se lograron en la actual vigencia para el desarrollo de proyectos en esta ciudad.

Son 100 mil millones de pesos que se lograron, por gestión de Ruta N durante este 2025, que permitirán acelerar la evolución de diversas soluciones innovadoras, conexiones globales y negocios tecnológicos de alto impacto.

¿A qué estrategias se podrían asignar recursos?

La cifra de recursos es un 30 por ciento superior, con respecto a las cifras que se habían logrado en los últimos ocho años, y fortalece estrategias como GovTech, FutuMed y programas de formación.

GovTech, es una herramienta que impulsa un gobierno más inteligente centrado en el ciudadano; FutuMed, es el laboratorio urbano para probar soluciones a los retos de Medellín; Venture Capital, es la estrategia que acelera y escala negocios.

Adicionalmente, se trabaja para la mejora en los programas de innovación con grandes corporativos; las ofertas para formar talento en Ciencia, Tecnología e Información, que permiten conectar con empleos de calidad; así como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el único en Latinoamérica.

La directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño Peláez, explicó que “con más de $100.000 millones gestionados para 2025, consolidamos a Medellín como un epicentro global de ciencia, tecnología e innovación. Estos recursos nos permiten dinamizar soluciones a los grandes desafíos de la ciudad, acelerar negocios de alto impacto de base tecnológica y fortalecer la conexión con el mundo”.

También hubo cambio en el proceso de contratación

Desde esta corporación, explicaron que este año actualizó su proceso de contratación, que no se modificaba desde el año 2019. El objetivo de estos cambios es promover la gestión más transparente y eficiente enfocada en resultados.

También, este cambio busca fortalecer los principios de publicidad, transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes.

Sobre este cambio, la directora ejecutiva de Ruta N aclaró que “fortalecimos las prácticas de transparencia y trazabilidad en la contratación y la gestión, porque innovar también es rendir cuentas. En Ruta N seguimos conectando talento, movilizando recursos y creando las condiciones para que la innovación esté al alcance de cada ciudadano.

Desde esta corporación explicaron que de manera práctica, “esto significa que las convocatorias públicas de Ruta N, además de publicarse en la página web de la corporación, en el Buscador de Oportunidades de la Alcaldía de Medellín y en Secop II, ahora pueden gestionarse directamente en esta última plataforma.

Es decir, el proceso contractual se realiza en línea, lo que garantiza mayor transparencia y acceso a la información, ya que Secop II ofrece una vista pública para quienes deseen hacer seguimiento a los procesos de contratación, desde su publicación hasta la adjudicación”.