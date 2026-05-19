La marca de ciudad “Medellín, aquí todo florece” requiere licencia y las empresas la deben validar

Medellín

La Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín avanza en el proceso de validación para que las empresas puedan usar oficialmente la marca “Medellín, aquí todo florece”.

Este proceso de solicitud no tiene costo, es ágil, digital y se requiere que las personas naturales y jurídicas que deseen el uso de la marca de Medellín logren su licencia.

¿Qué busca este proceso?

Este proceso busca conectar a empresas, organizaciones, emprendedores y aliados estratégicos con la identidad de la ciudad.

Según explicaron desde esta dependencia de la Alcaldía de Medellín, “con este proceso, el Distrito impulsa el uso adecuado de la Marca Ciudad y fortalece su proyección ante diferentes públicos”.

¿Para qué se aplica esta licencia?

Las entidades o personas que adquieren esta licencia buscan que se pueda hacer uso oficial de la marca ciudad en acciones institucionales, comerciales o publicitarias.

Esta licencia tiene unos lineamientos definidos y a tono con los valores de la ciudad.

¿Quiénes están adelantando este proceso?

Son cerca de 100 empresas de sectores como hoteles, agencias de viaje, restaurantes, corporaciones, centros comerciales, escuelas de baile, asociaciones, empresas de transporte y cajas de compensación.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López Acosta, afirma que este “proceso de licenciamiento representa una oportunidad para fortalecer la identidad del destino, generar mayor visibilidad y garantizar que nuestra marca sea utilizada de manera articulada y estratégica. La invitación es a que más empresarios y operadores turísticos se sumen, conozcan el proceso y hagan parte de esta apuesta colectiva”.

Tipos de licencia

Desde la Alcaldía de Medellín explicaron que hay dos modelos de licenciamiento: sin beneficio económico, que aplica a iniciativas institucionales o de divulgación de ciudad que no tienen fines lucrativos, como actividades culturales, eventos de ciudad o promoción internacional.

La otra categoría o modelo es la que es para entidades que tienen beneficio económico, dirigida a quienes obtienen ingresos comerciales directos, como eventos privados con boletería o productos de consumo con la marca.

Para este último caso, tiene un cobro del 5 por ciento del valor de los productos o servicios comercializados.

Para adelantar el proceso y lograr la licencia, las entidades deben acceder a todos los detalles en la plataforma http://www.marcamedellin.com.

Este proceso requiere un registro, cargar documentación, presentar solicitudes y obtener permisos en este trámite digital.

Turismo responsable

Esta dependencia del gobierno distrital ha insistido en fortalecer la oferta para el turismo responsable y para ello adelanta esta y otras estrategias.

Hace parte de ese trabajo la capacitación de los conductores de chivas y comerciantes de Plaza Botero por parte de la Alcaldía de Medellín.

Actualmente, se está formando a 80 conductores de chivas y 35 comerciantes de Plaza Botero, los cuales se suman a los 70 conductores y 46 comerciantes de dicho sector capacitados en 2025 en prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), primeros auxilios y atención al visitante.

Las nuevas jornadas se están desarrollando desde este martes, 19 de mayo, y se extenderán hasta el próximo 26 de mayo.

Las capacitaciones se efectúan en temas como formalización turística, principales atractivos de la capital antioqueña, normas de orden cívico y rutas y lugares autorizados para el tránsito de estos vehículos.