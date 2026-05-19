Capturaron a francés que habría agredido a un adolescente por bailar en sala de cine en Medellín

Francés capturado por la presunta agresión de un menor en un cine de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un ciudadano francés fue capturado luego de atacar a golpes a un adolescente de 15 años al finalizar la función de una película en una sala de cine de El Poblado en Medellín.

Según denunció la madre del joven, el hecho ocurrió en el centro comercial Centro Comercial El Tesoro, cuando su hijo Simón y sus amigos, con quienes vio Michael Jackson, comenzaron a bailar mientras aparecían los créditos de la película, situación que habría incomodado al extranjero. De acuerdo con el relato de la familia, el hombre inicialmente insultó a los menores y luego se levantó de su silla para agredirlos físicamente.

“Los niños salieron corriendo de la sala, pero no alcanzó a los demás. Al único que logró alcanzar fue a mi hijo, a Simón. Le propinó varios golpes en la cara, en el oído. Luego persiguió nuevamente a los demás amiguitos. Como ellos lograron escapar, no fue suficiente para él. Regresó otra vez donde estaba Simón, y le dio patadas, y lo volvió a golpear en el rostro”, detalló la madre del menor, Estefanía Zuluaga.

La mujer aseguró que su hijo quedó en estado de shock tras lo ocurrido y sufrió afectaciones emocionales debido a la agresión. Por estos hechos, manifestó además su preocupación ante la posibilidad de que el caso quede en la impunidad, por lo que pidió acompañamiento de las autoridades y de la ciudadanía para garantizar que responda ante la justicia.

Detalles de la captura

Gracias a la rápida reacción de los empleados del cine, la Policía logró capturar al francés pocos minutos después de la violenta agresión por el delito de lesiones personales.

Tras conocerse el caso, el alcalde Federico Gutiérrez, confirmó que la administración distrital ya se encuentra acompañando a la familia del menor y dispuso apoyo jurídico para hacer seguimiento al proceso judicial.

“Desde que se conoció la agresión a un menor de edad en una sala de cine de un centro comercial en El Poblado, hemos estado en comunicación con la familia del niño a través de su abogada. Yo ya hablé con la mamá del niño y estamos en contacto”, expresó el mandatario.

Según informó el mandatario local, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia para adoptar las medidas necesarias.