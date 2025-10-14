Antioquia estrena estampilla circular para el control de licores

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Hacienda, inició la implementación de una nueva estampilla circular para el control del impuesto al consumo de licores en el departamento. Con esta medida, Antioquia se convierte en el primer territorio del país en adoptar un diseño circular como sello de seguridad, que además permitirá un ahorro del 53 % en los costos de producción.

El nuevo sistema comenzará a operar de manera progresiva desde este mes de octubre y cubrirá toda la industria licorera en los próximos meses. Su propósito es certificar la legalidad y autenticidad de los productos, garantizar el pago del impuesto al consumo y fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control fiscal.

La directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda, María Alejandra Escobar Mejía, explicó que durante el proceso de transición coexistirán ambos modelos de estampilla: “Es importante mencionarle a los tenderos, consumidores y demás personas interesadas que podrán encontrar dos tipos de elementos de señalización en las bebidas, la circular, que es la nueva, que está adoptando por primera vez el departamento de Antioquia, y que es el único departamento que lo ha hecho hasta el momento, y la anterior, que es la rectangular.”

El nuevo sello integra elementos de seguridad avanzada que permiten verificar que el licor no ha sido adulterado ni falsificado, prevenir el contrabando y proteger a los consumidores al garantizar que el producto cumpla con las normas fiscales y sanitarias.

Innovaciones principales

El código de la estampilla se activa únicamente cuando se confirma el pago del impuesto al consumo, y su numeración coincide con la línea de producción del licor. Además, incorpora tecnología blockchain, que asegura que los registros y transacciones asociados queden almacenados en una red descentralizada, reforzando la transparencia, la inmutabilidad de la información y la trazabilidad.

La iniciativa también contribuye a la reducción de la huella de carbono, al disminuir el uso de materiales impresos y optimizar los recursos en la fabricación de los sellos.