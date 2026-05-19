Trasladaron 180 presos en Antioquia para descongestionar estaciones de Policía

Antioquia

En articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Gobernación de Antioquia avanzó en el traslado de 180 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en estaciones de Policía, guarniciones militares y centros de detención transitoria del departamento.

La medida busca disminuir el hacinamiento en estos espacios y recuperar capacidades operativas de la Fuerza Pública, además de dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU-122 de 2022.

Según explicó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, las personas trasladadas estaban detenidas en instalaciones del Departamento de Policía Antioquia, Policía Urabá y unidades de la Séptima División del Ejército Nacional.

“Hemos logrado, en lo corrido del año, trasladar a diferentes establecimientos carcelarios del orden nacional 180 privados de la libertad, de alto perfil, que se encontraban en estaciones y en unidades militares, y esto con el fin de poder liberar pie de fuerza y dando cumplimiento a la sentencia”, detallo Martínez.

Acuerdos para reducir el hacinamiento carcelario en Antioquia

Solo durante la última semana fueron reubicados 80 privados de la libertad hacia los establecimientos penitenciarios de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Sonsón, Itagüí (La Paz), Puerto Triunfo y Apartadó.

A estos movimientos se suman otros 100 traslados realizados en diciembre pasado desde estaciones de Policía, guarniciones militares y centros de detención transitoria hacia cárceles ubicadas en Sonsón, Itagüí, Puerto Triunfo y Apartadó.

Las autoridades departamentales señalaron que estas acciones hacen parte de una estrategia conjunta para aliviar la sobreocupación en espacios que no fueron diseñados para albergar personas durante largos periodos de tiempo.

Como parte del fortalecimiento de la capacidad logística y de vigilancia en los centros penitenciarios, la Gobernación también entregó al INPEC tres motocicletas Yamaha XTZ 250. Dos de estos vehículos fueron asignados a la cárcel de Yarumal y uno más al establecimiento penitenciario de Apartadó. Además, se entregaron 180 kits de aseo personal y 180 kits de bienestar dirigidos a la población privada de la libertad.