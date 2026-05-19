JEP entrega a su familia el séptimo cuerpo hallado en La Escombrera en Medellín

Medellín, Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la entrega a sus familiares del cuerpo de la séptima víctima de desaparición forzada recuperada en el sector de La Escombrera, Comuna 13 de Medellín. El cuerpo fue encontrado el pasado 25 de septiembre de 2025 por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP durante las labores de intervención forense que adelanta la Jurisdicción en el sector.

Su identificación fue posible gracias a las investigaciones de la JEP y a los análisis científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se trata de un joven obrero de 23 años, padre de una niña de un año, quien fue desaparecido en septiembre de 2002 por integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El joven es la primera víctima identificada en este sitio que residía en el sector oriental de la ciudad, lejos de la Comuna 13. Según la JEP, este hecho refuerza las versiones de las mujeres buscadoras sobre el uso del lugar como cementerio clandestino por parte de estructuras paramilitares que operaban en diferentes zonas de la capital antioqueña.

Este caso se investiga en el Subcaso Antioquia del Caso 08 de la JEP, el cual investiga las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de la fuerza pública en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado en el departamento.

Según las investigaciones, las siete víctimas halladas hasta el momento en La Escombrera fueron desaparecidas entre junio y octubre de 2002, período que coincide con el momento de mayor incidencia de desapariciones forzadas en la historia de Medellín.

La intervención forense en La Escombrera cumple 20 meses. En ese tiempo se han removido más de 62.000 metros cúbicos de tierra, lo que ha permitido el hallazgo de las siete víctimas y ha acercado respuestas a sus familias. Las organizaciones de víctimas y las mujeres buscadoras han insistido en que el número de personas inhumadas en el sector podría ser mayor, por lo que han solicitado continuar y ampliar las labores de búsqueda.

La JEP reiteró su compromiso con las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y la sociedad, y anunció que seguirá trabajando con rigor para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.