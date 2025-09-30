Ruta N entregará hasta $500 millones a proyectos de innovación con FutuMed

Medellín

A partir de este 30 de septiembre, Ruta N pondrá en marcha una nueva estrategia de inversión por más de $14.000 millones a través de FutuMed, un programa que financiará proyectos de investigación, innovación y desarrollo en universidades, así como iniciativas de experimentación tecnológica orientadas a mejorar la calidad de vida.

Uno de los ejes centrales será la validación de tecnologías en niveles de madurez 5 o 6 en escenarios reales. Cada iniciativa seleccionada podrá recibir hasta $500 millones para pruebas en sectores como energía, salud, finanzas, agroindustria, movilidad, logística e inmobiliario.

“Lo que queremos es que todos los que tengan desarrollos tecnológicos y quieran llevarlos al mercado puedan validarlos en condiciones reales. Esperamos que sean ellos quienes participen en esta convocatoria. Queremos que Medellín continúe siendo una ciudad innovadora y tecnológica, con oportunidades de crecimiento, y, lo más importante, que la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida y facilitar la toma de decisiones informadas”, explicó Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria implementará el modelo de Pago por Resultados, en el que los desembolsos se realizarán únicamente cuando los proyectos cumplan con los objetivos y plazos establecidos. Con este mecanismo se busca promover la transparencia y mitigar riesgos en los procesos de innovación.

En el mediano plazo, la Alcaldía de Medellín planea replicar este esquema en otras áreas estratégicas para impulsar la generación de conocimiento, empleo y desarrollo sostenible.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre en www.rutanmedellin.org/futumed.