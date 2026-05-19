Alias ‘Odin’ uno de los principales cabecillas urbanos del Clan del Golfo, fue capturado en Urabá

San Pedro de Urabá, Antioquia

En un golpe directo a las finanzas y el control territorial del Clan del Golfo, las autoridades capturaron en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá a alias ‘Odin’, considerado uno de los principales cabecillas urbanos de la estructura ‘Fernando Oquendo Estrada’.

Las labores de Policía Judicial, especialmente las interceptaciones de comunicaciones revelaron que ‘Odin’ tenía bajo su mando a varios integrantes identificados con los alias de ‘Miler’, ‘Camilo’, ‘Jhon’, ‘Gener’, ‘Grillo’, ‘Cazador’, ‘Alex’ y ‘Taison’. Además, se le señala como presunto determinador de un doble homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en Turbo, donde murieron dos personas y una más resultó herida.

Las autoridades indican que este cabecilla también se dedicaba a monitorear los movimientos de la Fuerza Pública para anticiparse a los operativos, lo que le permitía mantener el control delictivo en la zona y facilitar el tráfico de drogas, las extorsiones y otros crímenes.

Alias ‘Odin’ es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, tenía aproximadamente cinco años al interior de la organización y era el encargado de coordinar el cobro de extorsiones y homicidios selectivos en San Pedro de Urabá, además de dirigir actividades criminales en el municipio de Turbo, Antioquia.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar. Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal Urabá, bajo coordinación de la Fiscalía 29 Local DECOC, materializaron la orden judicial que pesaba sobre este sujeto.

Las autoridades destacaron que este importante resultado operativo es relevante en su lucha frontal contra el crimen organizado en esta zona de Antioquia y busca devolver tranquilidad a los habitantes. Por último, expoen que este tipo de operaciones continuarán de forma sostenida.