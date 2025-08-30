Google, Ruta N y el C4IR Medellín formarán gratis a más de 5.000 personas en inteligencia artificial

Uno de los epicentros de la innovación tecnológica en Medellín. / Ruta N.

Medellín, Antioquia

Medellín continúa posicionándose como un referente latinoamericano en tecnología e innovación. Este viernes, el alcalde Federico Gutiérrez anunció una alianza estratégica entre Google Cloud, Ruta N y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) de Medellín, que permitirá formar gratuitamente a más de 5.000 personas en herramientas tecnológicas de última generación.

“Nos preparamos para ser la capital de la inteligencia artificial en América Latina con esta alianza histórica”, afirmó el mandatario local durante la presentación del programa, que ofrecerá acceso sin costo al Google Cloud Career Launchpad.

¿A quién va dirigido?

La iniciativa está abierta a personas mayores de 18 años, sin necesidad de experiencia previa. Los cursos —virtuales, asincrónicos y de seis meses de duración— se centran en dos rutas formativas:

Cloud Digital Engineer : para aprender sobre implementación, configuración y administración de soluciones en la nube.

: para aprender sobre implementación, configuración y administración de soluciones en la nube. Introducción a la IA Generativa: con fundamentos y aplicaciones prácticas de inteligencia artificial.

Al finalizar, los participantes recibirán insignias digitales de Google que podrán incluir en sus perfiles profesionales.

Un impulso para el talento y la economía digital

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, destacó que este proyecto no solo potencia el talento local, sino que fortalece el ecosistema de innovación y promueve el crecimiento económico y social de Medellín.

“Queremos que Medellín sea reconocida como un lugar donde la tecnología y el talento convergen para transformar vidas”, afirmó Londoño.

La convocatoria ya está abierta y los interesados pueden inscribirse a través del enlace:👉 https://rutanmedellin.org/formaciongoogle