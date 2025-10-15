RenoBo lanza subasta pública de lote para viviendas VIS y VIP en Usme, Bogotá
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá abrió la venta del segundo lote del Plan Parcial Tres Quebradas, destinado a Vivienda de Interés Social y Prioritaria. Los interesados podrán enviar sus ofertas hasta el 17 de octubre de 2025 a través de Secop II.
Colombia
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) inició la venta del segundo lote de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la localidad de Usme. El predio se destinará a la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
La operación se realizará mediante Negociación por Subasta Pública a través de Secop II (proceso RENOBO-SUP-001-2025). Los interesados podrán enviar sus propuestas entre el 3 y el 17 de octubre de 2025. La adjudicación se otorgará a la oferta económicamente más alta, siempre que iguale o supere el valor base.
Detalles del lote
- Ubicación: calle 110 Sur No. 0-61, barrio Puerta al Llano Rural, Usme.
- Extensión: 113.693,71 m².
- Avalúo comercial: $6.139’460.340, que será el valor mínimo de la subasta.
- Destino: desarrollo de viviendas VIS o VIP, dentro del Plan Parcial Tres Quebradas, que proyecta cerca de 12.000 soluciones habitacionales.
Declaraciones de las autoridades
Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, señaló: “Seguimos avanzando en el objetivo de la Alcaldía Mayor de Bogotá de gestionar suelo habilitado para vivienda digna y usos complementarios. En este caso, buscamos organizar el crecimiento de este sector de Usme, reconociendo las necesidades de la comunidad y el patrimonio ambiental y cultural de la zona”.
Cómo participar
Los criterios habilitantes y reglas de participación están disponibles en los Anexos de Habilitantes y Términos de Referencia, que se pueden consultar en Secop II.