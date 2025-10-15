RenoBo lanza subasta pública de lote para viviendas VIS y VIP en Usme, Bogotá

Colombia

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) inició la venta del segundo lote de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la localidad de Usme. El predio se destinará a la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

La operación se realizará mediante Negociación por Subasta Pública a través de Secop II (proceso RENOBO-SUP-001-2025). Los interesados podrán enviar sus propuestas entre el 3 y el 17 de octubre de 2025. La adjudicación se otorgará a la oferta económicamente más alta, siempre que iguale o supere el valor base.

Detalles del lote

Ubicación: calle 110 Sur No. 0-61, barrio Puerta al Llano Rural, Usme.

calle 110 Sur No. 0-61, barrio Puerta al Llano Rural, Usme. Extensión: 113.693,71 m².

113.693,71 m². Avalúo comercial: $6.139’460.340, que será el valor mínimo de la subasta.

$6.139’460.340, que será el valor mínimo de la subasta. Destino: desarrollo de viviendas VIS o VIP, dentro del Plan Parcial Tres Quebradas, que proyecta cerca de 12.000 soluciones habitacionales.

Declaraciones de las autoridades

Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, señaló: “Seguimos avanzando en el objetivo de la Alcaldía Mayor de Bogotá de gestionar suelo habilitado para vivienda digna y usos complementarios. En este caso, buscamos organizar el crecimiento de este sector de Usme, reconociendo las necesidades de la comunidad y el patrimonio ambiental y cultural de la zona”.

Cómo participar

Los criterios habilitantes y reglas de participación están disponibles en los Anexos de Habilitantes y Términos de Referencia, que se pueden consultar en Secop II.