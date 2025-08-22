Constructora Bolívar inaugura la sala de ventas Malecón y su proyecto en este punto de Barranquilla

Colombia

El pasado 20 de agosto, Constructora Bolívar inauguró la sala de ventas Malecón, en el marco del lanzamiento de Rivatta del Río, un proyecto de vivienda de alto perfil ubicado en este estratégico y emblemático punto de Barranquilla.

Este desarrollo inmobiliario, único y vanguardista, se distingue por sus fachadas dinámicas, con balcones integrados en todos los apartamentos que aportan una estética moderna y fresca, optimizando al mismo tiempo la entrada de luz natural mediante juegos de sombra.

El proyecto tendrá 140 unidades de vivienda en tres tipologías, que responden a distintos perfiles de vida e inversión:

- 50 metros cuadrados con una habitación, ideales para quienes buscan su primer hogar.

- 68 metros cuadrados con dos habitaciones, pensados para inversionistas que priorizan valorización y facilidad de renta.

- 105 metros cuadrados con tres habitaciones, perfectos para familias que desean mayor amplitud.

“Rivatta del Río está concebido para combinar diseño arquitectónico de alto nivel, confort y funcionalidad”, afirmó Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de negocios de la Constructora Bolívar.

Amenidades del proyecto Rivatta del Río

Entre sus amenidades se destaca un moderno coworking, un gimnasio completamente equipado, una piscina infinita con vista al Malecón y salas premium para reuniones o descanso.

Además, su ubicación privilegiada, a pocos pasos del Malecón y cerca de instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, lo convierte en una opción atractiva tanto para familias, como para profesionales que valoran la educación y la conexión con la vida académica de la ciudad.

En ese sentido, Constructora Bolívar también incorporará criterios de sostenibilidad en Rivatta del Río, asegurando que el proyecto cuente con certificación EDGE, un estándar internacional que reconoce edificaciones eficientes en el uso de recursos. Las viviendas estarán equipadas con paneles solares para aprovechar energía limpia, puntos de carga para vehículos eléctricos y un sistema de reutilización de aguas que optimiza el consumo y reduce el impacto ambiental.

“Barranquilla vive una transformación histórica, y Rivatta del Río nace en el corazón de ese crecimiento para ofrecer a sus residentes no solo un hogar, sino un escenario de vida conectado con la ciudad y el río”, agregó Gallego.

La inauguración de este nuevo proyecto contó con la presencia de autoridades locales, representantes de la Secretaría de Planeación y de la Oficina de Desarrollo, así como directivos de Constructora Bolívar, Davivienda, Bancolombia y Seguros Bolívar.

Oportunidad con rentas cortas

En materia de inversión, Rivatta del Río se proyecta como una oportunidad rentable para quienes buscan un inmueble para vivir o para invertir. Sus unidades habitacionales ofrecen atractivas de rentabilidad neta anual, que dependen de varios factores, como el nivel de ocupación y la tipología.

Además, gracias a la posibilidad de destinarlas a rentas cortas, el proyecto garantiza un flujo constante de ingresos y la tranquilidad de contar con servicios de administración y mantenimiento, lo que convierte la inversión en una fuente de rentas pasivas sin preocupaciones.

“En Rivatta del Río, cualquier persona que invierte puede estar tranquila: más allá de un hogar, está adquiriendo un activo con alto potencial de valorización y con ingresos que se gestionan de manera eficiente en el mercado inmobiliario de Barranquilla”, destacó Juan Carlos Gallego.