De cuánto es la cuota inicial para un apartamento VIS de 150 millones en 2025: Subsidios que aplican

Uno de los grandes anhelos entre las personas en el país es poder adquirir vivienda propia, aunque en antaño el objetivo era el de una casa, a día de hoy la opción más apetecida es la de un apartamento, por ello y con la constante construcción de conjuntos residenciales, el gobierno ha puesto a disposición diversos subsidios para reducir el valor de la compra.

Si está pensando en comprar un apartamento VIS (Vivienda de Interés Social) en Colombia en 2025, es fundamental entender cómo funciona la cuota inicial, los subsidios que aplican y cómo aprovechar las ayudas del gobierno para hacer más accesible esta compra.

¿Qué es un apartamento VIS?

Un apartamento VIS es una propiedad destinada a los sectores de ingresos medios y bajos, diseñada para facilitar el acceso a la vivienda en Colombia. Según la legislación colombiana, los apartamentos VIS tienen un valor máximo que varía dependiendo de la región, pero para el año 2025, el valor máximo de las viviendas de interés social será de 150 millones de pesos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Para poder acceder a estos apartamentos, es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan el nivel de ingresos y la ubicación de la propiedad. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los compradores es cuánto deben aportar como cuota inicial para asegurar la compra.

¿Cuánto es la cuota inicial para un apartamento VIS de 150 millones en 2025?

La cuota inicial es la cantidad de dinero que se necesita aportar de manera inicial al momento de adquirir una vivienda. En el caso de los apartamentos VIS, la cuota inicial varía dependiendo de los términos del crédito hipotecario y los subsidios a los que pueda aplicar. Sin embargo, de manera general, la cuota inicial suele ser entre el 10% y el 30% del valor total del apartamento.

Valor de la cuota inicial para un apartamento de 150 millones

Si hablamos de un apartamento VIS de 150 millones de pesos en 2025, y consideramos una cuota inicial estándar del 20%, esto significaría que la persona interesada tendría que aportar alrededor de 30 millones de pesos como pago inicial. Sin embargo, esta cifra puede disminuir significativamente si se aplican subsidios del gobierno o beneficios adicionales.

Subsidios que aplican para la compra de un apartamento VIS en 2025

En Colombia, el gobierno ofrece diversos subsidios de vivienda que facilitan el acceso a la propiedad para los ciudadanos. Estos subsidios varían según el tipo de vivienda, el nivel de ingresos de los compradores y las políticas del gobierno en cada momento. A continuación, te explicamos algunos de los subsidios más relevantes para la compra de apartamentos VIS en 2025:

Subsidio a la tasa de interés del crédito

Uno de los subsidios más relevantes para los compradores de viviendas VIS es el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario. Este subsidio busca reducir el monto total que se paga por el crédito, haciendo más asequible la financiación. En 2025, el gobierno ha anunciado que continuará ofreciendo este tipo de subsidio, lo que beneficiará a quienes adquieran viviendas con un valor de hasta 150 millones de pesos.

Subsidio directo para la cuota inicial

El subsidio para la cuota inicial es una ayuda directa para reducir el monto que el comprador debe aportar al momento de la compra. Este subsidio puede cubrir entre el 5% y el 10% del valor de la vivienda, lo que significaría una disminución de hasta 15 millones de pesos en la cuota inicial para un apartamento de 150 millones. Este beneficio es especialmente útil para quienes no cuentan con los recursos suficientes para hacer el pago inicial completo.

Familias en Acción y otros programas de subsidio

Otro programa clave que continúa beneficiando a las familias colombianas es Familias en Acción, que está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica. Este subsidio puede combinarse con los anteriores para reducir aún más el costo de la cuota inicial y mejorar las condiciones de financiación.

Subsidio Mi Casa Ya

El programa Mi Casa Ya es una de las iniciativas más conocidas y utilizadas por los colombianos para acceder a la vivienda de interés social. En 2025, el subsidio de este programa sigue vigente, y puede otorgar hasta $30 millones de subsidio para la cuota inicial de un apartamento VIS, dependiendo del nivel de ingresos de la persona solicitante.

¿Cómo obtener los subsidios de vivienda en 2025?

Para acceder a los subsidios de vivienda VIS en 2025, es importante cumplir con algunos requisitos básicos, como:

Ser primero comprador de vivienda. Estar inscrito en el Registro Único de Vivienda (RUV). Cumplir con el nivel de ingresos establecido para el subsidio. Elegir una vivienda dentro del rango de precios y zonas elegibles para los subsidios.

Es importante que los interesados en obtener subsidios de vivienda consulten las convocatorias del gobierno y se informen sobre los plazos y requisitos específicos de cada programa.