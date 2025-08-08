Quejas por presunto incumplimiento en proyecto de lotes campestres en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Preocupados se encuentra un grupo de copropietarios que adquirió sus lotes en el proyecto denominado Condominio Campestre El Nogal, con sede en Santa Rosa de Lima- Bolívar.

Las razones del inconformismo están relacionadas con un presunto incumplimiento por parte de los vendedores, quienes, al parecer, no han entregado las amenidades acordadas mediante promesa de compra-venta, situación que -dicen- no le otorga el valor real a los predios.

“Pagamos de manera puntual y sagrada las cuotas en un intervalo de tiempo de 36 meses. En esta promesa de compraventa ellos se comprometieron a dotar este proyecto con unas amenidades, tales como portería para vigilancia, bordillos y cunetas a un lado de la vía, zona barbecue, canchas múltiples, parque infantil, kiosco de palma, zona de lectura, parque de interacción para mascotas, jardín de reposo, piscina de adultos y niños, energía eléctrica y demás. La inquietud que nos embarga es el silencio administrativo que han tenido ellos”, expresó Dunys del Toro, copropietaria.

Por parte de la promotora no se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre el particular, sin embargo, lo que quiere la gente es que se materialice lo acordado para evitar acciones legales.