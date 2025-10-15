¿Quién es Steven Castellanos Ramos?, el hijo no reconocido de Alejandro Char

El Juzgado Primero de Familia de Bogotá falló a favor de Steven Castellanos Ramos en el proceso de impugnación e investigación de paternidad interpuesto contra Alejandro Char Chaljub y Jorge Eliécer Castellanos Moreno. La decisión judicial confirmó que el actual alcalde de Barranquilla es su padre biológico, tras un proceso que duró varios años.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el fallo, Char Chaljub mantuvo una relación sentimental a comienzos de los años noventa con Diana Magalí Ramos Saavedra, quien trabajaba en una inmobiliaria de la familia Char mientras era estudiante de la Universidad La Gran Colombia, en Bogotá. Fruto de esa relación nació Steven Castellanos el 17 de junio de 1992.

Durante más de 30 años, el joven fue reconocido por otra persona hasta que, en su adultez, emprendió el proceso judicial para conocer su verdadero progenitor.

El proceso judicial y la prueba de ADN

El caso cobró relevancia pública por la figura política de Alejandro Char. Durante el proceso, Steven Castellanos solicitó formalmente la prueba de ADN para comprobar el parentesco, pero el mandatario no asistió a dos citaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, alegando problemas de salud. Pese a las demoras, el juzgado finalmente reconoció la paternidad tras la presentación de pruebas suficientes.

¿Qué dijo el alcalde Char?

Luego de conocerse el fallo, Alejandro Char emitió un comunicado en el que manifestó su respeto por la decisión judicial y confirmó que ya había iniciado un proceso de reconocimiento voluntario.

“Solicité el reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento expresé mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, expresó el mandatario.

¿Qué se ha dicho en redes sociales?

El periodista Melquisedec Torres indicó que Alejandro Char no se había presentado a las pruebas de ADN que le habían solicitado para establecer si Steven era o no su hijo.

LEA TAMBIÉN: Conozca donde no habrá energía HOY 15 de octubre en municipios del Atlántico

“El fallo estableció que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico del joven sino Char, tras una corta relación con Diana Ramos, que era funcionaria de una empresa de los Char en los años noventa. Char se negó en dos ocasiones a la prueba de ADN”, escribió en su cuenta de X el periodista.

A su turno, el abogado Iván Cancino, apoderado de Alejandro Char, indicó que el mandatario reconoció “voluntariamente” a Steven como su hijo.

“Alejandro Char jamás abandonó a nadie, supo de la existencia de su hijo casi 30 años después y le informó al juez que no requería prueba de ADN que era hijo suyo. No quieran igualar situaciones”, respondió el abogado.