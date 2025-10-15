Conozca donde no habrá energía HOY 15 de octubre en municipios del Atlántico

Trabajos de mantenimiento en redes eléctricas de Air-e en Santa Marta

La empresa Air-e intervenida dio a conocer que, para este miércoles, 15 de octubre, adelantará labores de poda en sectores de Galapa, Atlántico.

Para el caso de Galapa, estos trabajos de mantenimiento preventivo están relacionados con la poda de árboles, para evitar interferencia con las redes eléctricas, siendo necesaria la suspensión del servicio de energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los sectores que no contarán con el servicio de energía son: El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes y Manga de Pital.

Otros sectores sin energía

Adicional a ello, también estarán sin energía la zona rural y urbana del corregimiento de Paluato.

En sectores y fincas aledañas a la vía Galapa- Tubará: vereda Altamira, sector Algodón vía Tubará, sector Algodón vía Altamira, sector Tubará vía Altamira, fincas y sectores aledaños a la carretera Baranoa vía Galapa, y en Baranoa en los barrios La Paz y Los Robles.