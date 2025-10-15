Asciende a 13 los funcionarios del INPEC amenazados por bandas ilegales en Barranquilla

La situación de seguridad en Barranquilla preocupa a las autoridades luego de confirmarse que 13 funcionarios del INPEC han sido amenazados por bandas criminales.

Según información conocida por Caracol Radio, entre los intimidados se encuentran siete funcionarios de la cárcel Modelo y seis de la Penitenciaria El Bosque, lo que ha encendido las alarmas dentro del sistema carcelario del país.

Directores también están en la lista de amenazados

Entre los amenazados se encuentra Jim Nelson Muñoz Fonseca, director de la Regional Norte del Inpec, así como los directores de la Penintenciaria El Bosque y Modelo.

Desde la entidad se solicitó la semana pasada reforzar los esquemas de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta formal.

Sindicatos alertan por falta de protección

Hernando Vitola, líder sindical del comité nacional de Fecospec, denunció que el patrullaje de las autoridades es insuficiente para salvaguardar la vida de los funcionarios y pidió acciones urgentes para evitar tragedias.

“Cada vez son más los compañeros que se han acercado a la UNP para solicitar protección del Estado ante la difícil situación que enfrentamos los funcionarios del Instituto. Constitucionalmente, la Policía Nacional, como segundo anillo de seguridad, y el Ejército, como tercero, deberían estar salvaguardando de manera permanente las instalaciones de la Penitenciaria El Bosque y la Cárcel Modelo, pero eso no está ocurriendo. Por eso hago un llamado urgente a estas entidades para que garanticen no solo la seguridad física de los centros carcelarios, sino también la integridad del personal que presta sus servicios en ellos”, expresó Vitola.

Continúan los ataques en cárceles del país

El clima de violencia contra el sistema penitenciario no se limita a Barranquilla. En las últimas horas, un artefacto explosivo fue lanzado dentro de la cárcel Modelo, de Cúcuta, hecho que por fortuna no dejó víctimas. Las autoridades investigan si este atentados estaría relacionado con las recientes amenazas que enfrentan los funcionarios del INPEC en distintas regiones del país.