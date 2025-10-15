Este jueves arranca Caribe BIZ Fórum 2025: más de 1.000 líderes impulsarán la innovación regional

Barranquilla se prepara para recibir a más de 1.000 líderes empresariales, académicos y autoridades en una nueva edición de Caribe BIZ Fórum 2025, el evento insignia de la Cámara de Comercio de Barranquilla que impulsa la innovación y el desarrollo económico del Caribe colombiano.

Durante dos días, el Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, será escenario de conferencias, paneles y espacios de networking diseñados para fortalecer la competitividad regional y promover la transformación digital de las empresas.

Conferencistas destacados

El foro girará en torno a tres ejes fundamentales: inteligencia artificial, estrategia empresarial y marketing digital, con un enfoque práctico y orientado a resultados.

Entre los invitados internacionales destacan:

Chris Barton , creador de Shazam y pionero en innovación tecnológica.

, creador de Shazam y pionero en innovación tecnológica. Vikram Mansharamani , economista global y experto en tendencias económicas.

, economista global y experto en tendencias económicas. Shawn Kanungo, estratega reconocido por Forbes como “el mejor conferencista virtual del mundo”.

Liderazgo local y visión de futuro

El evento contará con la participación del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quienes destacarán la relevancia de la colaboración público-privada para consolidar la región como un centro de innovación y emprendimiento.

“Según la encuesta Ritmo Empresarial de las cámaras de comercio del país, solo el 38% de las empresas ha implementado la inteligencia artificial o está considerando hacerlo. Precisamente por eso, Caribe BIZ Fórum apuesta por acelerar la adopción de estas tecnologías en todo el tejido empresarial, brindando herramientas que transformen la manera de hacer negocios”, expresó Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Con una agenda de alto nivel y la presencia de figuras internacionales, el foro promete inspirar nuevas formas de hacer negocios y fortalecer la competitividad del Caribe colombiano.