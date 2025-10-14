Sentencia ordena reconocer a Steven Castellanos como hijo del alcalde Alejandro Char

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá emitió una sentencia definitiva que reconoce legalmente a Steven Castellanos Ramos como hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. Con esta decisión, se corrigió el registro civil del joven en la Notaría 40 de Bogotá, anulando el reconocimiento previo que lo vinculaba con otra persona.

Luego de un proceso judicial, se determinó que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico de Steven, por lo que la justicia ordenó cambiar oficialmente la paternidad en los documentos legales. Esta resolución cierra un capítulo de incertidumbre y establece el vínculo jurídico entre el alcalde y Steven.

Alejandro Char confirma reconocimiento

En un comunicado, el alcalde Alejandro Char explicó que el 20 de agosto de 2025 presentó un memorial a su abogado y al juzgado para solicitar el reconocimiento voluntario de Steven como su hijo. “En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, afirmó el mandatario.

Char también indicó que fue hasta hace 33 años que tuvo conocimiento de la existencia de Steven, quien originalmente había sido reconocido por otra persona.

“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”, añadió.

Con esta sentencia, Steven Castellanos Ramos será oficialmente reconocido como hijo del alcalde Alejandro Char, garantizando todos los derechos y responsabilidades legales que esto implica.