Líder social de Chocó fue asesinada con arma blanca por su pareja

Chocó

En medio de las celebraciones patronales de la comunidad de Torreidó, en el municipio de Medio Baudó, Chocó, fue asesinada por su pareja sentimental, la reconocida líder social Luz Eneida Hinestroza Mosquera, conocida cariñosamente como Alexandra.

De acuerdo con el reporte oficial, Luz Eneida se encontraba disfrutando de las fiestas populares cuando, tras una discusión con el hombre, fue atacada con arma blanca en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades avanzan en la búsqueda del presunto agresor, quien se dio a la fuga tras cometer el violento crimen y en las investigaciones que permitan esclarecer el feminicidio de esta líder social que dedicó su vida al trabajo comunitario y a la defensa de los derechos de las mujeres en el Medio Baudó.

Rechazo por el feminicidio de Luz Eneida

Luz Eneida era representante legal de la Asociación de Mujeres del Medio Baudó (Asomepaz) y una figura clave en el Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus Afluentes (ACABA), donde lideraba procesos organizativos y comunitarios en la subregión.

La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con los familiares, compañeras de proceso organizativo y la comunidad baudoseña, al tiempo que exigió resultados en la investigación y sanción del responsable, así como acciones efectivas para prevenir las violencias que afectan a las mujeres del Chocó.

“Exigimos a las autoridades competentes resultados en la investigación y sanción de este crimen, así como acciones efectivas para prevenir todas las formas de violencia que ponen en riesgo a las mujeres del Chocó”, señala la Defensoría.

Por su parte, la Administración Municipal de Medio Baudó, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, lamentó profundamente su muerte y destacó su papel como una mujer “líder, guerrera y comprometida con el desarrollo del territorio”.

“Una mujer líder, guerrera, activa en los procesos organizativos y comprometida con el desarrollo de nuestro territorio. Su entrega, dedicación y amor por el Medio Baudó dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos, familiares y demás allegados en este difícil momento”, indicó en un comunicado la alcaldía.