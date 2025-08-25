Otra mujer fue asesinada por su expareja en Medellín, la víctima fue atacada con arma blanca

Luz Viviana Hernández Aguilar, de 37 años, fue asesinada en el barrio El Vergel, en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, tras recibir múltiples heridas con arma blanca propinadas por su expareja sentimental, un hombre de nacionalidad extranjera.

El hecho fue reportado a la línea 123, lo que permitió la llegada de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá al sitio de los hechos. Allí encontraron a la víctima gravemente herida y, aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Antioquia, ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones, el agresor habría llegado hasta el lugar de trabajo —un restaurante— de Luz Viviana y, en medio de un ataque reiterado, la agredió hasta causarle la muerte.

Sobre la investigación

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, se conoció que el hombre intentó huir de las autoridades, pero fue capturado en el municipio de La Estrella.

El extranjero fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial por presunto feminicidio.

Con este caso, ya son 22 las mujeres asesinadas en Medellín este año, contra los 18 casos registrados en el 2024.