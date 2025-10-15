Con cartel de las disidencias Farc, instalaron explosivo en torre de energía de EPM en Bello

Bello, Antioquia

Hacia las 3:20 a.m. se registró la detonación de un artefacto explosivo en una torre de energía de EPM en el barrio La Gabriela del municipio de Bello, al Norte del Valle de Aburrá, hecho atribuido al grupo armado de las disidencias de las Farc.

Las autoridades confirmaron que en lugar fue hallada una pancarta alusiva al Frente 36 del Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, con un mensaje en el que ese grupo ilegal enviaba un “saludo a los campesinos de los municipios y corregimientos de Antioquia”.

“Al llegar allí con el cuadrante se evidencia que efectivamente hubo un artefacto explosivo que fue detonado en una torre de energía. Se esperaba la luz del día para iniciar labores con el grupo antiexplosivos y verificar que no hubiera más artefactos en la zona”, explicó el secretario de Seguridad de Bello, José Serrano.

Medidas de seguridad y control tras el hecho terrorista

Las autoridades descartaron la presencia de otros explosivos y confirmaron que el hecho no dejó personas lesionadas, daños a viviendas ni afectaciones al servicio de energía.

El secretario indicó además que se evalúa la convocatoria a un Consejo de Seguridad Extraordinario en el municipio para analizar las medidas de control y presencia de la Fuerza Pública en el sector tras este hecho que las autoridades calificaron como terrorista.