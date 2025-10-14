Imputan a Mauricio Aguilar por presunto prevaricato durante su gestión como gobernador de Santander( Colprensa )

La Fiscalía General de la Nación imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por el presunto delito de prevaricato por acción, en el marco de una investigación relacionada con la elección del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

De acuerdo con el ente acusador, los hechos se remontan al 24 de febrero de 2023, cuando Aguilar, en su calidad de gobernador, habría desatendido varias recusaciones presentadas durante el proceso de elección del consejo directivo. Según la investigación, el exmandatario permitió que funcionarios con posibles conflictos de interés participaran en la votación, pese a los cuestionamientos y a los procedimientos legales que exigían la suspensión del proceso.

La Fiscalía sostuvo que Mauricio Aguilar habría tomado una decisión contraria a la ley al omitir el trámite correspondiente de las recusaciones, lo que permitió la elección de cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga como integrantes del consejo directivo de la CDMB.

Posteriormente, dicha elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, decisión que más tarde fue ratificada en segunda instancia por el Consejo de Estado.

La investigación está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que la actuación del exgobernador configuraría un acto irregular en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía recalcó que esta actuación se divulga por razones de interés general, en el marco de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.