Alerta por presencia de hombres del ELN en municipio de Santander
Las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario para garantizar la tranquilidad en la zona.
Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander
02:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que hombres armados, presuntamente del ELN, hicieron presencia en zona rural del municipio de Puerto Parra, específicamente en el corregimiento de Las Montoyas.
Según el funcionario, la comunidad reportó disparos al aire y la presencia de encapuchados que se identificaron como integrantes de ese grupo armado.
De inmediato, dijo Hernández, se activó la reacción del Ejército Nacional y la Policía del Magdalena Medio, que en la madrugada hicieron presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes.
“Rechazamos estas acciones que intimidan a la comunidad y generan temor. Valoramos la respuesta inmediata de nuestras fuerzas militares y de policía para controlar la situación”, señaló el secretario del Interior.
Frente a la posibilidad de que estos hombres intenten expandirse hacia otros municipios del departamento el funcionario aseguró que se mantienen los controles y operativos conjuntos, con apoyo del Gobierno Nacional, para evitar el avance de grupos armados organizados en territorio del departamento.