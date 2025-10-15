¡Ojo! El 60% de los municipios de Santander fueron calificados en riesgo fiscal. ¿Por qué?

Bucaramanga

Según el informe del Departamento Nacional de Planeación-DNP, 61 municipios obtuvieron menos de 60 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal, lo que evidenció las dificultades que persisten en la generación, administración y ejecución de los recursos públicos en la región.

El Departamento Nacional de Planeación mide la gestión fiscal, desde la sostenibilidad y eficiencia de los municipios. En este caso midió el periodo 2024. En dicha medición entregan la calificación de las ciudades mediante indicadores en dos áreas: resultados fiscales y gestión financiera, en un puntaje de 1 a 100.

¿Cómo fue la medición en Santander?

De acuerdo con las categorías del DNP en esta medición Santander se encuentra de la siguiente manera:

Riesgo: 61 municipios. Estos, están en riesgo de déficit o presentan alto endeudamiento o tienen una alta dependencia de los recursos que transfiere la nación.

61 municipios. Estos, están en riesgo de déficit o presentan alto endeudamiento o Vulnerables: 22 municipios. En esta categoría se ubica toda el área metropolitana: Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Esta categoría significa que estas ciudades cumplen con los límites legales de deuda y gasto, pero tienen alta dependencia de los recursos nacionales.

22 municipios. Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Esta categoría significa que estas ciudades cumplen con los límites legales de deuda y gasto, Deterioro: 1 municipio, San Miguel. Esta es la categoría más critica, en la medición este municipio tienen menos de 40 puntos.

1 municipio, San Miguel. Esta es la categoría más critica, en la medición este municipio tienen menos de 40 puntos. Solventes: 3 municipios. con una calificación de “solventes”: Florián (70,4), Betulia (71,6) y con el mayor puntaje Cimitarra (75,5).

Bucaramanga es la quinta, entre las grandes ciudades del país

La medición ubicó a Bucaramanga en la quinta posición entre las grandes ciudades. Por encima se encuentran Bogotá (77), Barranquilla (75,5), Medellín (69,7) y Cartagena (63,3).

Acciones desde la Gobernación de Santander

Ante las alertas del DNP, sobre el bajo desempeño fiscal del 60% de municipios de la región, la Gobernación, a través de la Secretaría de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantaron la tercera jornada departamental de capacitación técnica en gestión tributaria y financiera.

Lea también: Lea también: Hospital Universitario de Santander reporta estado de salud de niños heridos en el Sur de Bolívar

El encuentro, tuvo como propósito fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de los municipios para que logren optimizar la gestión tributaria, garantizar una planeación eficiente de los recursos y fomentar la transparencia fiscal.

“Contar con finanzas sanas no es solo una meta contable, es la base para garantizar inversión social, desarrollo económico y bienestar ciudadano”, afirmó Diana María Durán Villar, secretaria de hacienda de Santander, quien destacó que la jornada no se limitó a una capacitación, sino a un ejercicio de apoyo institucional y construcción conjunta.

Podría interesarle: Imputan a Mauricio Aguilar por presunto prevaricato durante su gestión como gobernador de Santander

Más de 100 funcionarios, entre alcaldes, concejales, secretarios de hacienda y tesoreros municipales, participaron en la actividad, donde se abordaron temas como el manejo de impuestos municipales, la gestión del recaudo y la aplicación de la Ley 2461 de 2025, que regula los honorarios de los concejales.

Otras noticias: Bucaramanga: Ampliación del Américo Montanini en espera por demoras en contratación de interventor

Representantes del Ministerio enfatizaron que “la gestión tributaria debe asumirse como una herramienta estratégica para el desarrollo local”, impulsando la innovación en el recaudo y la pedagogía ciudadana sobre el cumplimiento de los deberes fiscales.