Impresionante ascenso de Egan Bernal en el Ranking UCI: Así quedaron los colombianos

Egan Bernal continúa escalando posiciones en el Ranking UCI. El ciclista colombiano tuvo un impresionante ascenso en la última actualización del listado, todo ello gracias a lo que fue su participación en el pasado Giro de Lombardía.

El ciclista zipaquireño, el mejor del escalafón y el mejor colombiano de la temporada, finalizó octavo en el “monumento” italiano, lo cual le significó ascender 11 puestos en el Ranking.

Egan Bernal ya está en el Top 40 del listado, ubicándose ahora en la casilla 35. El corredor del Ineos sumó 200 puntos tras finalizar octavo en Lombardía y otros 40 tras ser noveno en el Gran Piamonte, sumando ahora 1742.5 puntos.

Pogacar, primero; Del Toro, al podio

El esloveno Tadej Pogacar, mejor ciclista del mundo, continúa sólido en la primera posición, ahora con 11680 puntos; el danés Jonas Vingegaard se mantiene segundo con 5944.14 puntos; mientras que el mexicano Isaac Del Toro tuvo el principal movimiento, al escalar a la tercera casilla, ahora 5314 unidades.

Así van los demás colombianos

Luego de Egan Bernal, el mejor colombiano del Ranking UCI es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 74. Einer Rubio escaló cuatro casillas y ahora está 109; Harold Tejada cedió un puesto y está en el lugar 111; mientras que Juan Sebastián Molano figura 185.

Nairo Quintana, por su parte, cayó 54 posiciones y ahora figura en la casilla 470 del Ranking de la UCI.