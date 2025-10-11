Tadej Pogačar, infalible en Giro de Lombardía y Egan Bernal, ‘top 10′: así le fue a los colombianos

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) conquistó el Giro de Lombardía 2025 por quinta ocasión consecutiva y superó las cuatro de Fausto Coppi para convertirse en el primer ciclista en la historia en conseguir esta hazaña.

El recorrido estuvo compuesto por 238 km entre Como y Bérgamo y fue la última gran carrera del año. El esloveno tardó 5 horas, 45 minutos y 53 segundos en cruzar la línea de meta.

Clasificación del Giro de Lombardía 2025

Pos Nombre Pais Equipo Tiempo 1 Tadej Pogačar Eslovenia UAE Team Emirates XRG 5:45:53′ 2 Remco Evenepoel Bélgica Red Bull - BORA - hansgrohe +1:48′ 3 Michael Storer Australia Tudor Pro Cycling Team +3:14′ 8 Egan Bernal Colombia Ineos Grenadiers 4:16′ 24 Sergio Higuita Colombia XDS Astana Team 6:06′ 25 Einer Rubio Colombia Movistar Team 6:11′ 31 Nairo Quintana Colombia Movistar Team 7:07′

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el pedalista colombiano con mejor rendimiento durante la carrera, pues durante un tramo escaló al quinto lugar, colocándose a 2:08 del líder. Sin embargo, el bogotano de 28 años no logró mantener el ímpetu, y cayó al XX

Hasta el momento, Esteban Chaves continúa convirtiéndose en el único no europeo en ganar el Quinto Monumento, luego de conquistarlo en 2016, con un registro de 6 horas, 26 minutos y 36 segundos, para un promedio de velocidad de 37,248 km/h.

Egan Bernal, Einer Rubio (Movistar Team), Nairo Quintana (Movistar Team), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Gustavo Gómez (Polti VisitMalta) permanecieron en el pelotón durante la mayor parte de la competencia en territorio italiano, y no lograron desprenderse para reducir la distancia con Pogačar.

¿Cuál es la siguiente competencia de ciclismo en 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de UCI (Unión Ciclista Internacional), el Tour Guangxi, en China, será la última competencia del año. Este año se disputará desde el martes 14 de octubre y finalizará el domingo 19 del mismo mes. Constará de 6 etapas para un total de 1.019,9 km.

