Lista de colombianos en Giro de Lombardía: Quintana, Rubio, Higuita y más

El Giro de Lombardía 2025 contará con la participación de Nairo Quintana (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta) como la representación colombiana durante la competencia en territorio italiano.

El recorrido de 241 km en Lombardía comenzará a partir de las 6:30 am (hora Colombia), y tendrá a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) defendiendo el título.

Movistar Team conformado por dos colombianos

El colombiano que ganó el Giro de Lombardía

Desde la primera edición del Giro de Lombardía, el 12 de noviembre de 1905, solamente un colombiano ha conquistado la carrera. Se trata de Esteban Cháves, que con Orica-BikeExchange, en 2016, se llevó el trofeo de ganador.

En aquella oportunidad Diego Rosa y su compatriota Rigoberto Urán complementaron el podio, respectivamente.

Johan Esteban Chaves registró 6 horas, 26 minutos y 36 segundos en terminar el circuito, y se convirtió en el primer ciclista no europeo en festejar en Lombardía.

Así será el recorrido en 2025

El final de la competencia no será en alto, y esto abre las posibilidades para los pedalistas de ‘fondo’ para cualquier escapada. Sin embargo, la presencia del campeón durante los últimos cuatro años podría evitar la cantidad de fugas en la carera.

Esta será la última Gran Carrera del año, y también contará con la presencia de pedalistas de renombre como lo son Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).