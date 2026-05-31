Egan Bernal, el único colombiano que sueña con la “triple corona” del ciclismo: ¿Qué le hace falta? (Photo by Silvia Colombo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La temporada 2026 del ciclismo encendió motores con la disputa del Giro de Italia, carrera que conquistó el danés Jonas Vingegaard con un tiempo total de 83 horas 22 minutos 51 ssegundos. En segundo lugar quedó el austriaco Felix Gall y el podio lo cerró el australiano Jai Hindley.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (INEOS) terminó siendo el de mejor rendimiento al terminar en la décima colocación de la clasificación general a casi 13 minutos de la punta. Por otro lado, Einer Rubio (Movistar Team) concluyó en la casilla 23 y Santiago Buitrado (Bahrain) terminó retirándose.

El próximo gran reto para los pedalistas nacionales será el Tour de Francia, carrera en la que el único éxito cafetero le pertenece a Egan. Comenzará el próximo 4 de julio en Barcelona y se extenderá hasta el 26 del mismo mes en el paseo por los Campos Elíseos.

La última grande del año será la Vuelta a España, que va del 22 de agosto en Mónaco hasta el 13 de septiembre en Granada.

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¿Qué es la triple corona del ciclismo?

La “triple corona” se refiere a los deportistas que han logrado ganar las tres grandes carreras del ciclismo: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. A lo largo de la historia, ocho ciclistas han conseguido hacer historia:

Jacques Anquetil (Francia)

(Francia) Eddy Merckx (Bélgica)

(Bélgica) Felice Gimondi (Italia)

(Italia) Bernard Hinault (Francia)

(Francia) Alberto Contador (España)

(España) Vincenzo Nibali (Italia)

(Italia) Chris Froome (Reino Unido)

(Reino Unido) Jonas Vingegaard (Dinamarca)

¿Algún colombiano podría ganar la triple corona del ciclismo?

El primer ciclista colombiano en acercarse a la triple corona fue Nairo Quintana, quien conquistó el Giro en la temporada 2014 y la Vuelta en 2016. Solamente le faltó el Tour, recordando que fue segundo en 2013 y 2015 y tercero 2016. No faltó nada para que el boyacense lo consiguiera.

Ahora, el que tiene la gran chance de hacer historia es Egan Bernal. Como se mencionó anteriormente, el nacido en Zipaquirá conquistó el Tour en 2019 y en 2021 se hizo con el Giro. Solo le hace falta la Vuelta y este mismo año tendrá la gran oportunidad de dar la pelea, entendiendo que su calendario de competencias está enfocado en dicha competición.

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