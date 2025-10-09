Así quedó Egan Bernal en la clasificación de la Gran Piemonte 2025: fue gran protagonista en Italia

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cumplió con los pronósticos y sumó su decimoquinto triunfo de la temporada al imponerse este jueves en solitario en el Gran Piamonte, clásica disputada entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme.

El mexicano recorrió 179 kilómetros en 4 horas, 8 minutos y 24 minutos. Le sacó una diferencia de 40 segundos al suizo Marc Hirschi, quien cruzó en la segunda posición. El neerlandés Bauke Mollema pasó tercero a 44 segundos de Del Toro.

El joven mexicano de 21 años se sitúa así como el segundo corredor con más victorias (5) en la presente temporada, superado solo por Tadej Pogačar, que cuenta con 19 triunfos.

¿Cómo le fue a Egan Bernal en la Gran Piemonte?

El zipaquereño fue protagonista de la carrera. A 38 kilómetros para la meta, fue el encargado de agitar al pelotón y realizó un ataque que dividió el grupo, siendo conformado el primero por seis pedalistas y que lideró Bernal una buena parte de la fracción.

Ese movimiento de Egan marcó una nueva carrera. Sin embargo, fue Del Toro el que llegó con mejores piernas al remate de la competencia, mientras que el colombiano terminó cruzando la meta junto a un grupo a 1 minuto y 7 segundos del líder. El puesto de Bernal fue el noveno, siendo así el mejor colombiano.

Einer Rubió llegó a 3 minutos y 54 segundos de diferencia respecto a Del Toro en el puesto 48, mientras que William Colorado, del Q36.5 Pro, no pudo finalizar.

Pos Ciclista Equipo Dif 1 Isaac Del Toro UAE Emirates 4:08:24 2 Marc Hirschi Tudor Pro +40″ 3 Bauke Mollema Lidl - Treck +44″ 9 Egan Bernal Ineos +1′07″ 48 Einer Rubio Movistar +3′54″

¿Cuándo vuelve a correr Egan Bernal?

Egan se prepara para el último monumento del año: el Giro de Lombardía, en el que estarán otros cuatro colombianos (Nairo Quintana, Sergio Higuita, Einer Rubio y Germán Darío Gómez). Tendrá un recorrido de 238 kilómetros entre Como y Bérgamo y se llevará a cabo el sábado 11 de octubre desde las 4:00 a.m. hora de Colombia.

