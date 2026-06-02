Ranking UCI: Así quedó Egan Bernal y los demás colombianos tras el Giro de Italia

Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano en el Ranking de la UCI, el cual tuvo varias modificaciones en su más reciente actualización, luego de lo que fue la primera grande de la temporada, el Giro de Italia.

El esloveno Tadej Pogacar, quien no estuvo presente en la competencia que concluyó este fin de semana, se mantiene en lo más alto del escalafón con 11.630 puntos; sin embargo, tras su título en suelo italiano, el danés Jonas Vingegaard, campeón de la carrera, se acercó en la segunda casilla, ahora con 9.225,14 puntos.

La principal modificación en la más reciente actualización del listado se da en la tercera posición, donde el mexicano Isaac Del Toro cedió su lugar, que ahora le pertenece al belga Remco Evenepoel, con 5.717,86.

Egan cedió posiciones en el Ranking UCI

A pesar de haber terminado en el Top 10 del pasado Giro de Italia, Egan Bernal cayó 7 posiciones en el Ranking UCI. El ciclista del Ineos se mantiene como el mejor colombiano del escalafón, ahora ubicado en la casilla 32 con 1874,5 puntos.

Además de Egan, hay dos colombianos más en el Top 100 del listado. Harold Tejada es 81 con 1.050 puntos; mientras que Santiago Buitrago, quien debió retirarse prematuramente del Giro, es 85 con 999,5 puntos. En ambos casos, los dos corredores también perdieron posiciones.

Ranking UCI de junio

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 11.630 Puntos

2) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 9.225,14

3) Remco Evenepoel (Bélgica): 5.717,86

4) Isaac Del Toro (México): 4.719

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32) Egan Bernal (Colombia): 1.874,5

81) Harold Tejada (Colombia): 1.050

85) Santiago Buitrago (Colombia): 999,5