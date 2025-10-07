Sergio Higuita, Top 5 en los Valles Varesinos: Así le fue a Egan Bernal y Nairo Quintana

El esloveno Tadej Pogacar se quedó con la edición 104 de los Tres Valles Varesinos, clásica italiana que se celebró este martes en un recorrido de 200.3 kilómetros, entre Busto Arsizio y Varese.

Pogacar, mejor ciclista del mundo, repitió el título conseguido en la edición del 2022, cuando se impuso al colombiano Sergio Higuita. El podio de este año lo completaron el danés Albert Whiten Pilipsen y el francés Julian Alaphilippe.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Precisamente, Sergio Higuita fue el mejor colombiano de la competencia, finalizando quinto a 45″ de Pogacar, cruzando a la rueda del francés Paul Lapeira.

Egan Bernal estuvo gran parte de la carrera en la parte delantera; sin embargo, a un poco menos de 30 kilómetros, fueorn superados por Pogacar, soltándose finalmente Egan del grupo perseguidor y quedando relegado.

Noticia en desarrollo...