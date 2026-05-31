Clasificación final del Giro de Italia 2026: Así quedaron los colombianos en la general

La edición 109 del Giro de Italia concluyó este domingo con una etapa de 131 kilómetros en Roma, jornada que tuvo como ganador al italiano Jonathan Milan, tras 3 horas, 5 minutos y 50 segundos de recorrido.

Milan coronó el embalaje con el que concluyó la jornada y la carrera, imponiéndose a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët, segundo y tercero de la jornada, respectivamente,

Tanto Egan Bernal como Einer Rubio, únicos colombianos en la competencia tras el abandono de Santiago Buitrago en la primera semana, concluyeron la fracción con el mismo tiempo del pelotón. Egan terminó en el puesto 40 y Rubio en la casilla 92.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

El danés Jonas Vingegaard conquistó el título que le faltaba para sellar su triplete en las tres grandes, convirtiéndose en uno de los ocho ciclistas en el mundo que ha podido lograr dicha hazaña.

En la clasificación general, Vingegaard registró un tiempo de 83H22′51″. En el podio lo acompañaron el austriaco Felix Gall, a 5′22″, y el australiano Jai Hindley, a 6′25″. Una diferencia cómoda para el corredor del Team Visma.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal fue el mejor corredor del país en la general, concluyendo décimo a 12′54″ de Vingegaard. Einer Rubio concluyó en la casilla 23 a 1h04′26″.

Clasificación final del Giro de Italia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma 83H 22′51″ 2. Felix Gall Decathlon +5′22″ 3. Jai Hindley BORA +6′25″ 10. Egan Bernal INEOS +12′54″ 20. Einer Rubio Movistar Team +1H 04′26″

Clasificación de la etapa 21