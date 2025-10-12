Cayó alias “La Chiva”, cabecilla de La Terraza en Andes, Antioquia

Andes, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, alias “La Chiva”, señalado de ser el presunto coordinador financiero del grupo delincuencial La Terraza.

El gobernador Andrés Julián Rendón confirmo que este hombre sería responsable de coordinar homicidios, así como de la venta y comercialización de estupefacientes en esa zona del departamento.

Durante el mismo operativo fueron detenidos otros presuntos integrantes de la estructura: alias “La Ñata”, “La Mona”, “Chivita” y “Piedro”, quienes también estarían vinculados al tráfico local de drogas en Andes.

Andrés Julián Rendón, destacó el resultado a través de su cuenta en X, donde señaló que “los tentáculos de esta temible banda que ha delinquido en el Valle de Aburrá ahora se extienden a otros municipios de Antioquia”.

Escalada de violencia en Andes

La violencia en el Suroeste antioqueño va en aumento. Andes alcanzó los 54 homicidios en lo corrido de 2025, lo que representa un incremento del 390% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 11 homicidios.

Según la Policía, el aumento de los asesinatos está directamente relacionado con las disputas territoriales entre estructuras criminales por el control del tráfico de estupefacientes. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal La Terraza se han intensificado, situación que ha derivado en una oleada de violencia y múltiples ajustes de cuentas.

Para contener la violencia, 169 uniformados permanecen en la zona como parte del Plan Cosecha, con refuerzo de patrullajes, labores de inteligencia y acciones investigativas para esclarecer los casos.