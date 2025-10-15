En Pereira se han capturado integrantes de redes de explotación sexual internacionales

Capturas en varias ciudades, entre ellas Pereira, por trata de personas. (foto: Fsicalía General de la Nación)

Pereira

Varios operativos se están realizando a nivel nacional en contra de las redes de tráfico sexual que operan en el país y donde Pereira siempre juega un papel trascendental.

En los últimos dos operativos, en Pereira se registraron capturas, víctimas y hasta una agencia de viajes utilizada para la compra de los tiquetes para las mujeres engañadas.

El primero de los operativos fue llevado a cabo por la Policía en coordinación con la Fiscalía 93 Seccional de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos de Cali, en contra de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en el exterior.

Las capturas se realizaron en Cali y Pereira donde se hicieron efectivas tres órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro; según las investigaciones, esta red criminal captaba mujeres jóvenes en Cali, Pereira y Medellín bajo engaños y falsas promesas de empleo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Una vez las víctimas eran trasladadas, las llevaban a Baréin (Medio Oriente), donde eran obligadas a ejercer la prostitución en hoteles con el argumento de saldar deudas impuestas por la organización que oscilaban entre 5.000 y 10.000 dólares.

La principal cabecilla, capturada en Pereira, conocida con el alias de “Keila”, era la encargada de reclutar a las mujeres y coordinar los traslados internacionales, aprovechándose de la vulnerabilidad económica y las aspiraciones laborales de las víctimas.

Otra investigación, una agencia de viajes en Pereira

La Policía, en articulación con Europol y otras autoridades europeas, pusieron al descubierto a una red transnacional señalada de captar con falsas ofertas laborales a mujeres en Medellín y Cali (Valle del Cauca), y convencerlas de viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania para explotarlas sexualmente.

En las investigaciones se conoció que Lukas Giraldo Betancur sería el cabecilla de la red y el encargado de financiar la obtención de pasaportes, visas, tiquetes y hoteles para las víctimas.

Adicionalmente, se le atribuye aprovechar su doble nacionalidad y residencia en Europa para realizar cartas de invitación a las mujeres y facilitar su ingreso a Malta y Croacia.

Dentro de los capturados también se encuentra Natalia Jaramillo Holguín, quien es señalada de utilizar una agencia de viajes en Pereira para proveer de tiquetes a las víctimas.

Los demás involucrados habrían cumplido otros roles relacionados con el contacto de las jóvenes, la logística y otros requerimientos para agilizar los viajes.